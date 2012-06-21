Наші міжнародні партнери невпинно контролюють використання коштів за призначенням, які вони спрямовують на відбудову зруйнованої інфраструктури Донбасу. Так, Генеральний консул Німеччини в Україні Вольфганг Месингер, побувавши у Слов’янську, відвідав медичний заклад, відбудований за кошти, надані урядом його країни.
Корпуси психіатричної лікарні в Семенівці біля Слов’янська було зруйновано під час бойових дій влітку 2014 року, їх вважали втраченими. Проте деякі з них вже вдалося відремонтувати завдяки спільній допомозі Німеччини, Люксембурзького Червоного Хреста й Товариства Червоного Хреста України. Ідеться про приміщення дитячого відділення, яке капітально відновили і зовні, і всередині. Окрім 12 мільйонів гривень, наданих закордонними партнерами на ремонт і закупівлю обладнання, лікарня отримала 1,5 мільйона гривень з обласного бюджету на встановлення автономної котельні.
Оскільки німці, за словами медиків, контролювали відновлення, всі кошти використано за призначенням. Тому лікарня тепер відповідає всім сучасним критеріям. Заклад слугує обласним дитячим відділенням, і раніше малих пацієнтів часто відправляли звідси на лікування до Харкова чи Запоріжжя. А тепер тут щомісяця можуть приймати до 35 дітей, надаючи їм гідні умови лікування: нові облаштовані палати, кімнати для відпочинку, навчальний клас, ігровий майданчик тощо.
Німецький дипломат задоволений побаченим: «Ми усвідомлюємо, що в краї розвиваються інфраструктура, громадянське суспільство. Співпрацюємо із громадами, які отримали додаткові кошти для розвитку. Уряд Німеччини і надалі допомагатиме у проектах з енергоефективності, розвитку економіки та децентралізації».