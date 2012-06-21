Наріжним каменем чергової «Години запитань до уряду» можна вважати не виступи з парламентської трибуни Прем’єра чи ключових міністрів. Найцікавіше відбулося насамкінець, після їх завершення.
«Ми можемо вважати, що відбувся звіт уряду?» — з певним підтекстом запитав у народних обранців Голова Верховної Ради Андрій Парубій. Отримавши негативну відповідь із зали, він натякнув: «Добре. Наступної п’ятниці». Вочевидь, він мав на увазі останній день наступного пленарного тижня. Тобто після роботи в округах депутати збираються на засідання із 17 до 20 квітня. І саме на п’ятницю, 20, найімовірніше, припаде звіт нинішнього складу Кабінету Міністрів на чолі з Володимиром Гройсманом. А якщо пригадати, що цими днями, а саме 14 квітня, збігає два роки від призначення чинного глави уряду на цю посаду, то вказана дата й поготів видається найвірогіднішою.
А до того Володимир Гройсман укотре обіцяв публічно розбирати кожен випадок силового тиску правоохоронців на бізнес і захищати чесних підприємців, які виробляють національний продукт. «Порушив законодавство, вкрав із бюджету — в’язниця. Але якщо ти нікому нічого не винен, то нехай туди йде той, хто проти тебе протиправно порушив кримінальну справу й не дає тобі спокійно жити й працювати», — емоційно виголосив Прем’єр.
А міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик доповів про планову підготовку до запровадження нової моделі ринку електроенергії. Вона передбачає збільшення рівня конкуренції між генеруючими компаніями та постачальниками і має набути чинності з липня наступного року. Він також запевнив парламентарів у виплаті заробітної плати шахтарям державних вугільних шахт: «Уряд знайшов можливості, і ми погасили всі свої зобов’язання перед шахтарями. Всі без винятку!» Проте урядовець нарікає на брак бюджетних фінансових можливостей для реалізації програми з розвитку державної вуглевидобувної галузі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»