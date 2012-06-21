Антимонопольний комітет зафіксував істотне зростання кількості скарг на порушення законодавства у сфері публічних закупівель у лютому 2018 року порівняно з лютим 2017-го. Так, якщо торік у другому місяці в АМКУ надійшло 379 скарг (сума коштів, сплачених до державного бюджету за їхнє подання, становила понад 1,3 мільйона гривень), то цьогоріч у відповідному місяці йдеться вже про 585, або плюс 59% (сума за подання оскаржень — понад 2,5 мільйона). Про це повідомила заступник голови комітету Ніна Сидоренко. При цьому кількість скарг, задоволених повністю або частково, в обох періодах однакова (трохи більш як 65% розглянутих).

Згідно зі звітом постійно діючої адміністративної колегії АМКУ, найбільше нарікань у лютому 2018-го було на закупівлю продуктів харчування, на другому місці — медичне обладнання, на третьому — нафтопродукти. Далі — допоміжна будівельна продукція (крім електроапаратури), а також будівельні, архітектурні, інженерні послуги. У комітеті зазначають, що з початку 2018 року значно збільшилася кількість скарг щодо закупівлі продуктів харчування і послуг харчування.

Ніна Сидоренко розказала, хто найбільше порушував правила публічних закупівель у лютому. Серед них ПАТ «Укрзалізниця», точніше, її певні філії — 40 скарг, окрема комендатура охорони й забезпечення Держприкордонслужби — 23, департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради — 21, Державне агентство автомобільних доріг України, зокрема Служба автодоріг в Одеській області — 18 та одна з військових частин Національної гвардії України — 16.

Велика кількість порушень, виявлених у лютому, засвідчила, що замовники значно ускладнюють вимоги тендерної документації (встановлюють надмірні, складні для виконання вимоги, приховують кваліфікаційні вимоги для учасників в інших розділах документації), застосовують дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників. Наприклад, за однією зі скарг колегія встановила, що замовник мастильних засобів відхилив пропозицію одного учасника через те, що він не надав копії балансу підприємства та копії звіту про фінансові результати за останній звітний період. Цим згрішив і переможець, що свідчить про дискримінацію. Інший замовник (предмет закупівлі — реконструкція дамб мулових полів №1 та №2 Бортницької станції аерації) також відхилив пропозиції одного учасника з огляду на їхню невідповідність вимогам тендерної документації і заплющив очі на такі самі порушення іншого. До речі, побільшало випадків вибіркового підходу за наявності в учасників однакових огріхів.

Почастішали й випадки, коли після рішення колегії внести зміни до документації замовники скасовують торги і оголошують нові тендери з тими самими або схожими порушеннями. В АМКУ наголошують, що це підвищує соціальну напруженість у сфері надання таких послуг і призводить до збільшення необґрунтованих звинувачень саме колегії у нібито блокуванні закупівлі послуг харчування та продуктів харчування.

Приклад зі звіту: «Такі звинувачення звучать на адресу АМКУ в колективних зверненнях батьків дітей окремих навчальних закладів Дніпра. Тим часом за 2018 рік надійшло 79 скарг на департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради щодо послуг дитячого харчування, причому питання проведення закупівель замовником тягнеться з кінця 2017-го». Колегія скарги розглядає, зобов’язує замовника виправити порушення (йдеться про дискримінаційні умови), він скасовує торги, оголошує нові тендери, а АМКУ отримує нові скарги. Ось таке коло.

Загалом показники діяльності колегії за лютий 2018-го такі: зобов’язано замовників скасувати закупівлі на понад 994 мільйони гривень, скасовано рішення про відхилення скаржників та про визначення переможців у закупівлях на понад 462 мільйони, зобов’язано замовників внести зміни до тендерної документації (йдеться про дискримінацію) щодо закупівель майже на мільярд 409 мільйонів.