Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



На Черкащині на виборах голови Новодмитрівської ОТГ переміг 27-річний Артем Кухаренко, який п’ять років тому очолив село Подільське. Тоді він був наймолодшим в Україні сільським головою. Чимало добрих змін сталося в селі за час його каденції. Зокрема створене комунальне підприємство, де працевлаштувалося чимало селян, завдяки сільському голові місцева школа тепер із новим дахом та вікнами, з’явився нововисаджений парк, поліпшилися дороги…

Як недавно засвідчила ЦВК, саме Артем Кухаренко став новообраним головою вже іншої — Новодмитрівської громади, до складу якої входить 14 сіл. Ця громада в одному районі — Золотоніському, отож і про справи в Подільському людям добре відомо, тому й проголосували за цю кандидатуру. Сам же Артем вважає, що вже набув певного досвіду, та й стажування в Страсбурзі та Німеччині, де вивчав практику діяльності європейських громад, допомогло.

Нині новий голова ближче знайомиться з особливостями сіл, адже кожне з них має свої назрілі й невідкладні проблеми. Планує, зокрема, провести повний аудитземлі та підприємств, створити опорні школи, організувати серед населення тренінги щодо правильної оплати з телефона комунальних послуг, навчити сортувати сміття… Словом, почалася буденна робота, без якої в жодному селі ніяк не обійтися.