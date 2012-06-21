Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Слов’янську побільшало агітаційних плакатів із фото колишньої голови міської ради Нелі Штепи та написами (російською мовою) «Слов’янськ. За мир і розвиток». Звісно, тутешні люди пов’язують це із намірами (поки неофіційно) згаданої персони знову очолити міськраду. А поки вона із радістю вже повідомила у соціальних мережах про те, що стала керівником міського осередок партії «За мир і розвиток».
Обуренню багатьох жителів Слов’янська немає меж, бо вони добре затямили «мир» від Штепи. Адже саме за її головування 12 квітня 2014 року місто захопила диверсійна група росіян на чолі з громадянином РФ, співробітником ФСБ Ігорем Гіркіним (Стрєлков), яких вона публічно називала «наши рєбята». Саме того дня почалася відкрита бойова стадія гібридної війни, а для жителів Слов’янська — кількамісячна окупація проросійськими незаконними збройними формуваннями.
«Ті хто розгойдав війну, виявляється за «мир». Штепа, яка зустрічала Стрєлкова, тепер балотуватиметься в мери, а інших альтернативних кандидатів і партії, як вітром здуло…» — не приховує обурення відомий донецький волонтер і пастор Сергій Косяк.
Зрозуміти гнів жителів Донеччини та всієї держави неважко, бо Неля Штепа офіційно обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України та створенні умов для діяльності терористичних груп і організацій. Після звільнення міста і затриманні Штепи у липні 2014 року їй невдовзі було оголошено про остаточну підозру у скоєнні цих кримінальних правопорушень. Втім, суди у справі підозрюваної досі (!!!) постійно відкладаються: наприклад, на початку липня чергове засідання знову перенесли через відсутність свідків.