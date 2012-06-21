Наскальні символи віком 5000 років, виявлені польськими археологами в Єгипті, вказали на те, що «колискою» давньоєгипетської цивілізації була Лівійська пустеля, ресурси якої сприяли її становленню. Статтю на тему опублікував портал Archaeology.wiki.
Співробітники Археологічного музею в Познані протягом декількох років вивчали таємничі стародавні написи і символи, виявлені на скелях в Лівійській пустелі, а також в оазисі Дахла. Розшифровка древніх символів дозволила вченим вважати, що становленню цивілізації Стародавнього Єгипту сприяли ресурси, вивезені з Лівійської пустелі, а також з Аравійської пустелі.
«Стародавні написи вказують на те, що понад п'ять тисяч років тому цими пустелями рухалися каравани, що доставляли ресурси, необхідні майбутній країні фараонів. А за часів, коли в Стародавньому Єгипті вже з'явилися перші фараони, такі ж каравани відповідали за доставку сировини, що були потрібні для будівництва гігантських гробниць і пам'ятників», – розповідають вчені.
Археологи навіть з'ясували, які саме ресурси Лівійської пустелі забезпечили процвітання Єгипту. Це, зокрема, матеріал під назвою 'mephat – багатий оксидами заліза сланець, який використовувався для виробництва фарби. Каравани, які рухалися Лівійською пустелею, ходили між стоянками, які існували через кожні 30 (невеликі стоянки) ¬ 90 (великі) кілометрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»