Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



На телевізійному каналі «ICTV» незабаром відбудеться прем’єра пригодницького комедійного 12-серійного фільму «Козаки. Абсолютно брехлива історія». Окремі епізоди стрічки знімали й на Черкащині, в Буцькому каньйоні. Події комедії відбуваються в шістнадцятому столітті.

Сюжет картини розгортається навколо коштовностей, вкрадених у московського царя сільським хлопцем Іваном. Це він учинив, аби викупити свою матір з турецького полону. Серед викраденого — чарівна сережка, яка нібито робить її власника непереможним. Однак уберегти її Іванові не вдається. Скарб потрапляє аж на Запорізьку Січ і опиняється у вусі Кошового. Але забрати сережку в козаків значно важче, ніж у царя. Цікаві перипетії, які трапляються з Іваном та його товаришами, талановито втілили українські актори.

Роль Івана виконав Юрій Дяк, а головну жіночу роль красуні Мар’яни втілила Міла Сивацька. Крім багатьох відомих майстрів екрана, у проєкті взяв участь і популярний український фолк-рок-гурт «Kozak System».