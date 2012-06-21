Компанія BMW вперше показала на автосалоні в Пекіні концептуальний повністю електричний кросовер iX3.
Нещодавно BMW опублікувала тизер новинки, а тепер, у рамках Пекінського автосалону, повноцінно представила концептуальний електромобіль. Відзначається, що iX3 побудований на тій же платформі, що і серійний кросовер X3, – на платформі CLAR.
Одна з головних відмінних рис дизайну iX3 (як уже було зрозуміло з тізера) – радіаторна решітка незвичайної форми: «ніздрі» решітки тепер здвоєні. Крім того, iX3 отримав бампери і колісні диски іншого дизайну. Інтер'єр електрокросовера BMW не показала.
Хоча, як говорилося вище, iX3 побудований на тій же платформі, що і X3, він отримав змінений задній підрамник і перероблену конструкцію шасі. За словами BMW, концептуальний електрокросовер обладнаний силовою установкою, що складається з блоку eDrive – в окремому корпусі знаходяться електродвигун, трансмісія, електронні компоненти і акумулятори.
Потужність електродвигуна концепту, як повідомляють у BMW – 272 кінські сили, а ємність батареї – 70 кіловат-годин. На одному заряді концептуальний електрокросовер зможе проїхати до 400 кілометрів. Відзначається також можливість зарядити машину за допомогою швидкісної 150-кіловатної зарядної станції всього за 30 хвилин.
Як заявили в BMW, серійна версія iX3 з'явиться в 2020 році.