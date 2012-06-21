Фахівці служби безпеки компанії Google заявили, що хакери понад два роки атакували користувачів iPhone. Як пише The Guardian 30 серпня, зломи тривали до січня 2019 року, поки фахівці Google не припинили їх.
Зловмисники заражали смартфони вірусами за допомогою декількох шкідливих сайтів. Щоб підхопити програму, користувачеві досить було зайти на одну з цих веб-сторінок.
Після цього кіберзлочинці отримували повний доступ до особистий даними власника iPhone – паролі від різних сервісів, дані з адресної книги, історії повідомлень в месенджерах і в електронній пошті Gmail.
При цьому шкідлива програма переставала діяти після перезавантаження пристрою. Однак експерти вважають, що, отримавши одного разу дані користувача, хакери продовжували мати доступ до інших сервісів, якими користувалася їх жертва.
Завдяки 14 помилкам, виявлених в операційній системі iOS, шахраї могли заражати до кілька тисяч iPhone протягом тижня.
У лютому компанія Google повідомила Apple про наявні вразливості, після чого корпорація вжила заходів. В Apple коментувати ситуацію відмовилися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»