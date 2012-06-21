Компанія IBM виготовила найменшу в світі ЕОМ. Її розмір становить один квадратний міліметр. Презентація нової техніки відбулася під час конференції IBM Think. Комп'ютер оснащений процесором, що складається з мільйона транзисторів. Також мініатюрна машина забезпечена ОЗУ SRAM, осередком харчування і фотоприймачем. Останній дозволяє передавати інформацію за допомогою спеціальних LED-діодів.
Потужності нової обчислювальної машини вистачить для того, щоб її власник зміг пограти в перший DOOM (3D-стрілялка, випущена в 1994 році). Маленькі комп'ютери можуть застосовуватися при виробництві автомобілів, роботів і літальних апаратів. Новинка може знайти широке застосування в системах «розумний будинок» і складському господарстві. Підтримка блокчейна і штучного інтелекту дозволить швидко виявляти за допомогою комп'ютера розкрадання в ланцюжку поставок.
Після закінчення тестових випробувань виробництво надмалих комп'ютерів запустять у серійне виробництво. Орієнтовна вартість мікроскопічної ЕОМ складе 10-15 центів.