У повідомленні пресслужби бренду йдеться, що модель вже доступна для замовлення у Франції. В інших європейських країнах дилери фірми почнуть приймати замовлення з жовтня 2019 року.
Відзначається, що кросовер 3008 GT Hybrid4 став найпотужнішою серійною моделлю Peugeot. Автомобіль оснащений силовою установкою, сумарна потужність якої становить 300 к.с. Новинка комплектується восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач і системою повного приводу.
До 100 км/год автівка здатна розігнатися за 6,5 секунди. Запас ходу в автомобіля складуть 590 км. Зарядка акумуляторної батареї здійснюється менш ніж за 2 години.
Салон автомобіля оброблений замшею і декоративними вставками з натурального шпону. Автомобіль також оснащений адаптивним круїз-контролем і системою утримання в смузі руху.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»