Німецька компанія Porsche опублікувала тизер, на якому зображений салон першого в історії марки електромобіля Taycan. Про це 20 серпня пише Autocar.
Судячи із зображення, автомобіль отримає повністю цифрову приладову панель, шкіряний мультируль, як у моделі 911, інформаційно-розважальну систему з великим сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay.
Модель Porsche Taycan укомплектують двома електричними двигунами (по одному на передній і задній осі), схожими з тими, що застосовуються на гібридному спортивному прототипі Porsche 919 Hybrid. Агрегати, сумарна віддача яких складе 600 кінських сил., працюватимуть разом з бортовою 800-вольтовою системою. Електрокар зможе прискорюватися з місця до 100 км / год за 3,5 секунд, а прискорення з нуля до 200 км / год займе менше 10 секунд. Запасу акумуляторів вистачить, щоб проїхати до 500 км.
Офіційна прем'єра електромобіля Porsche Taycan відбудеться 4 вересня – новинку покажуть одночасно на трьох заходах в Китаї, Німеччині та Канаді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»