Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
У Мінекономрозвитку затвердили порядок розподілу коштів, призначених на компенсацію відсотків, сплачених за користування кредитами у січні-червні 2020 року, повідомляє пресслужба відомства. Там запевняють, що виділені на це 124,9 млн грн вже пішли до уповноважених банків, які, своєю чергою, розподілять їх на аграріїв, що користувалися кредитами у цих банках.
Усього виділені кошти мають отримати 696 суб’єктів діяльності у галузі сільського господарства, зокрема 48 тваринницьких підприємств (19,6% усіх залучених сум). Усі разом вони взяли кредитів на 5 млрд грн, у тому числі тих, за якими належить компенсація, – 3,4 млрд, з них 37,9% короткострокових, 44% середньострокових та 18,1% довгострокових. У середньому відсоткові річні ставки, за якими суб’єкти господарювання брали кредити, становили 14 – 16%.
Також у міністерстві зауважують: з 33 банків, що підписали з Мінекономрозвитку меморандум про співробітництво, у програмі компенсації взяли участь 19 фінансових установ.