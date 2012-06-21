Закон «Про житлово-комунальні послуги», більшість положень якого набирає чинності 10 червня цього року, міські голови Рівненщини називають концептуально правильним. Та щоб упровадити їх у міське господарство, потрібно, по-перше, розробити підзаконні акти, по-друге, надати значний адекватний інформаційний супровід.
— Цей закон започатковує нову еру в нашій комунальній сфері — еру ефективного власника. На жаль, жителі наших міст до цього ментально не готові. Вони й досі чекають манни від ЖЕКів, які вже не легітимні. Ми в Рівному це передчували, й тому передали їх в оренду цілісними майновими комплексами — нехай конкурують на рівних з управлінськими компаніями. Уже кілька років не фінансуємо капітальних ремонтів будинків. Є муніципальні програми, що діють за принципом співфінансування: 30х70 — для ОСББ (їх у місті 480) та 40х60 — для всіх інших будинків. Це муніципальна програма сталого розвитку та програма термомодернізації житла. Тут був конкурс, на який торік надійшло 132 проекти, і переможців визначила конкурсна комісія. А цього року розподілятимемо фінансування виключно через електронний тендер ProZorro. Є ще окремі програми з ремонту ліфтів та аварійних будинків, яких у місті два десятки, — зауважив Рівненський міський голова, голова Асоціації міських та селищних голів області Володимир Хомко.
Однак, вважають міські голови, має бути й державна програма підтримки житлово-комунальної галузі: скажімо, ОСББ на певний проект залучає 30% коштів цієї програми, ще 30 — муніципальної, решту бере у кредит на вигідних умовах, а держава сприяє у відкритті необхідної кредитної лінії. Та цього не зроблено, тому подолати ментальну недовіру людей до держави буде складно. На це, вважає Володимир Хомко, знадобиться 5—6 років. Він каже, що ОСББ створюють не лише для обслуговування будинків, а насамперед для того, щоб мати ефективного власника. Тому в цю сферу мають прийти професіонали. Тож державі вже сьогодні потрібно думати про її ліцензування.