Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



У Харкові проводиться комплекс заходів, щоб уже в найближчому майбутньому стати першим у світі містом, в якому запровадять повністю автоматичну систему дистанційного моніторингу для потреб житлово-комунального господарства.

Одним із таких кроків до досягнення мети стало і укладення міською владою меморандуму про співпрацю з харківським підприємством «ФЕД» щодо вдосконалення комунальної інфраструктури. А вже першим результатом, безсумнівно, можна назвати створення на підприємстві унікального літального апарату з багатющим функціоналом, який дозволяє виявляти аварійні ділянки на комунікаціях, затори на дорогах тощо.

За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова, безпілотник стане неоціненним помічником у вдосконаленні роботи всіх без винятку міських служб. Зокрема, завдяки повітряному моніторингу фахівці зможуть оптимально вибудувати логістику руху транспорту, відлагодити роботу світлофорів, оперативно виявляти аварійні ситуації на різних комунальних магістралях та усувати їх.

Автор проєкту Олексій Попов, котрий добре обізнаний з вітчизняними та зарубіжними новаціями у цій сфері, зазначив, що такі системи вже не перший рік розробляються за кордоном і дуже добре зарекомендували себе під час експлуатації у «розумних містах». У Харкові ж, як запевняють федівці, створений літальний апарат буде невдовзі передано для тестування комунальним підприємствам міста.