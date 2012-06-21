Від чого залежатиме кінцева ціна на газ для споживача після відкриття ринку газу для населення – про це говорили з експертами та журналістами під час вебінару «Ринок газу для населення». Організатором вебінару для журналістів загальноукраїнських і регіональних медіа в рамках спільної з USAID Проєктом енергетичної безпеки освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність і енергетичній журналістиці» виступила Національна спілка журналістів України.

З 1 серпня скасoвано ПСО (покладення спеціальних обов’язків із продажу населенню «блакитного палива» за визначеною Кабінетом Міністрів ціною), а відтак майбутнє постачання палива стає предметом змагань постачальників за надання послуг та постачання газу споживачам.

Aлі Ал-Аукаті, керівник напрямку газу USAID Проєкту енергетичної безпеки пояснює, що з відкриттям ринків спостерігається тенденція до зростання конкуренції. Із зростанням конкуренції у змаганні за споживача постачальники пропонуватимуть кращі ціни та послуги. Однак експерт також підкреслює важливість платіжної дисципліни та її вплив на поведінку постачальників, оскільки неплатежі або ж несвоєчасні платежі можуть спонукати постачальників до підвищення націнки, аби покрити операційні витрати.

Сьогодні в Україні на ринку газу для населення загалом працює близько 30 постачальників, ще низка готується до роботи у цій сфері. Журналісти дізналися, на що варто звернути увагу, обираючи постачальника газу.

Олександр Овдієнко, старший експерт з газових питань USAID Проєкту енергетичної безпеки, пояснив, на які ключові фактори слід звернути увагу при виборі споживача. Вочевидь у першу чергу на ціну, далі – на інші важливі елементи: такі, як дійсна ліцензія, попередній досвід, які легко можна перевірити в реєстрі ліцензіатів на сайті НКРЕКП. Важливо, щоб споживачі мали змогу ознайомитись із переліком послуг та проаналізувати їх, а також щоб могли б вільно cпілкуватись із постачальником.

Процедуру зміни постачальника було вдосконалено відповідно до вимог ЄС, однак цей процес недостатньо висвітлювався та пояснювався на теренах України. Відтак деякі споживачі, можливо, про це не знають, тож очікується, що завдяки отриманим знанням, журналісти зможуть краще інформувати споживачів про зміни на ринку. При ефективному розвитку ринку зовсім скоро сусіди по багатоквартирному будинку зможуть мати різних постачальників і обмінюватимуться враженнями щодо якості послуг цих постачальників, сприяючи тим самим конкуренції та встановленню виправданих цін.

Участь у заході взяли майже 40 журналістів національних і регіональних ЗМІ. Вебінар проведено в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», який Національна спілка журналістів України виконує в рамках грантової діяльності USAID Проєкту енергетичної безпеки. Метою ініціативи є об’єктивне висвітлення в медіа енергетичних реформ та покращення розуміння змін, що відбуваються, шляхом ефективної комунікації.