Рівно за тиждень після робочої поїздки до Миколаєва, де Президент Володимир Зеленський зустрічався з місцевими суднобудівниками, вони отримали заборговану заробітну плату. Як повідомив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашников, протягом двох днів на підприємство надійшло загалом 86,5 мільйона гривень. 54,8 мільйона — на погашення заборгованості із зарплати і 31,7 мільйона — для виплат компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату, а також податків і зборів, пов’язаних із розрахунком за оплату праці. Тож на державному підприємстві повністю розрахувалися із працівниками, а тим, хто звільнився, борги перераховують на особисті рахунки. Про це повідомляє власний кореспондент «УК» у Миколаєві Олена Івашко.
Нині на вищому рівні вирішують долю крейсера проєкту 1164 (колишній «Україна»), який утримують на території заводу, й перспективи будівництва чотирьох корветів. У разі ухвали такого рішення стапелі підприємства буде повністю завантажено, працівники отримають роботу, отже і зарплату.