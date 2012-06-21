Корейські вчені створили систему, за допомогою якої повністю підпорядкували мозок мишей, змусивши тварин забути про спрагу, голод і секс.
Дослідники з Корейського інституту перспективних наукових досліджень і технологій створили кібермишей, які виконують команди людей і не звертають увагу на секс і їжу, коли їм треба дістатися до кінця лабіринту. Такого ефекту вчені домоглися, зламавши мозок мишей за допомогою оптогенетики – процесу, під час якого оптоволоконні нитки вводяться безпосередньо в мозок. Так люди можуть маніпулювати активністю нейронів у живій тканині. Включаючи і вимикаючи ці нитки, можна запускати і відключати реагуючий на світло білок, і таким чином впливати на його функцію.
Для цього експерименту дослідники спочатку відбили у миші бажання гратися з м'ячиком, який поклали перед нею, а потім вона постійно за ним полювала. Як тільки сигнал відключили, миша миттєво втратила інтерес до м'ячика.
Потім за допомогою тієї ж технології вчені взяли контроль над мозком миші і змусили ту проходити лабіринт, в якому було безліч можливостей ігнорувати завданням: наприклад, самка з тічкою або смачна їжа. Але з увімкненим контролем вчені змусили мишу пройти лабіринт, ні на що не відволікаючись.
А навіщо це потрібно? Питання резонне. Дослідники вважають, що така технологія дозволить тваринам, які виконують відповідальну роботу, ретельніше шукати вцілілих під завалами людей, міни в землі або винюхувати наркотики.
У порівнянні з роботами тварини більш рухливі, гнучкі і здатні долати важкодоступну місцевість. Ну і до того ж їм не потрібні батарейки. Так, принаймні, говорить Де-Су Кім, глава проекту.
Виникає запитання, а як така технологія вплине на людей? Чи не буде щось подібне використано на людях? Адже глибока стимуляція мозку може бути використана, наприклад, при хворобі Паркінсона. Але оптоволоконні нитки в людський мозок поки ніхто не вводив. Сам Кім каже, що не може відповісти на запитання, чи буде в майбутньому така технологія працювати на людину, так як наш мозок дуже сильно відрізняється від мозку тварин.