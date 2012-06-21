Виявлено механізм, за допомогою якого коронавірус SARS-CoV-2 «зламує» імунну відповідь. Про це повідомили вчені з Медичної школи Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

За їх словами, вірус застосовує модифікацію РНК, яка називається N6-метіладенозіном (m6A). Вона, в свою чергу, залежить від приєднання метильної групи до аденозину (один з елементів матричної РНК). Геном SARS-CoV-2 складається з РНК, з цієї причини йому легко пристосувати m6A для своїх «потреб». При цьому людський фермент METTL3, який здійснює модифікацію, здатний приєднати метильную групу в SARS-CoV-2.

З’ясувалося, що модифікація запобігає вироблення запальних молекул. Вони відомі як цитокіни, які, за словами фахівців, запускають реакцію імунної системи. Активація METTL3 теж призвела до підвищеної експресії провірусних генів, які кодують білки, необхідні для реплікації і виживання SARS-CoV-2 - наприклад, ACE2, пише MedicalXpress.

Під час блокування METTL3 прозапальних молекула RIG1, пов'язує вірусну РНК. Крім того, продукується більшу кількість запальних цитокінів, при цьому провірусні гени придушуються. За словами вчених, у пацієнтів, які померли від цитокінового шторму, фіксувався низький рівень METTL3. Це говорить про існування двох фаз інфекцій: так, на першій стадії вірусу потрібно фермент, щоб уникнути імунної відповіді, на другий він уже пригнічує METTL3.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»