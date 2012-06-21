Відомо, що новий коронавірус SARS-CoV-2 залишається життєздатним 4 години на мідній поверхні, добу – на картоні і 72 години – на пластику і виробах з нержавіючої сталі. І ось днями співробітники Медичного університету префектури Кіото опублікували в Clinical Infectious Diseases статтю, в якій пишуть, скільки часу SARS-CoV-2 залишається живим на людській шкірі. Для експерименту використовували не живих людей, а шкіру небіжчиків – автори роботи спеціально уточнюють, що шкіра зберігає основні властивості ще добу після смерті, і коронавірус на ній буде себе почуває так само, як на шкірі живої людини.

SARS-CoV-2 виживав на шкірі небіжчиків трохи більше 9 годин – набагато довше, ніж вірус грипу, який втрачав життєздатність через 1,82 години. Але 9 годин – це коли вірус садили на шкіру, так би мовити, в голому вигляді. Якщо SARS-CoV-2 був всередині мікроскопічних капельок слизу (а саме в такому вигляді він вилітає з рота, коли ми кашляємо або чхаємо), то в такому вигляді він залишався життєздатним вже 11 годин.

При цьому і коронавірус, і вірус грипу приходили в непридатність через 15 секунд після того, як шкіру обробляли дезинфікуючим засобом з 80% етанолом. Так що, обробляйте руки антисептиком і мийте їх часто милом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»