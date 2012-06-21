Учора в Україні зафіксовано два чергові антирекорди. Про це на брифінгу 14 серпня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Уперше за добу захворіли 1732 особи, з них 110 дітей і 78 медичних працівників. І новий антирекорд щодо госпіталізації. Упродовж означеного періоду госпіталізовано 330 українців. Зафіксовано 19 людей, які пішли з життя через коронавірусну хворобу.
«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за звітний період найбільшу кількість зареєстровано в Харківській області — 205, Львівській — 184, Одеській — 160, Чернівецькій області — 154 та Києві — 158», — додав Максим Степанов. Отже, новим регіональним антилідером стала Харківщина, де два дні поспіль фіксують понад 200 нових хворих.
Дослідження проводили вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 14 серпня 2020 року до центру надійшло 2132 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 144 640 таких повідомлень.
У Збройних силах зафіксовано 47 нових хворих. Про це повідомлено на сторінці командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці. Загалом від початку пандемії захворіли 385 військовиків. І такі антирекорди, на жаль, фіксують уже два дні поспіль. Адже напередодні в Україні за добу зареєстрували 1592 недужих на коронавірусну хворобу, що на той час також було найбільшим показником за весь період тестування.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 87 872 людини, з них 6093 дитини і 9570 медичних працівників. Одужали 46 797 пацієнтів, летальних випадків зафіксовано 2011.
Кількість активних хворих на ранок 14 серпня становить 39 645 осіб.
А у столиці завантаженість лікарень, визначених для госпіталізації пацієнтів із коронавірусом, перевищила 50%, повідомляє УНІАН.
Максим Степанов поінформував, що у Львівській області завантаженість ліжок хворими на COVID-19 перевищує 50%.
«На межі 50% перебувають місто Київ, Чернівецька, Рівненська й Івано-Франківська області. Це ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих та велику кількість госпіталізацій», — наголосив міністр.
В Україні оновили розподіл на карантинні зони з огляду на встановлені рівні епідеміологічної небезпеки: «червоний», «помаранчевий», «жовтий», «зелений». Оновлений поділ буде чинним протягом 14 днів із 17 серпня.
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов оприлюднив докладний перелік населених пунктів, які розподілено на зони, відповідно до епідеміологічної ситуації за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«З 00 години 00 хвилин 17 серпня (понеділок) діятиме нове епідемічне зонування. До «червоної» зони належатимуть: Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської; місто Біляївка Одеської; міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області; Кіцманський район Чернівецької», — повідомив урядовець.
Столицю поки що зараховують до «жовтої» зони. Вона належить до регіонів зі значним поширенням COVID-19, як і Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернівецька області.
Однак певна частина українців вперто не визнає пандемії, вважають її фейковою чи надуманою. Понад 90% із 2 тисяч людей, охоплених загальнонаціональними соцопитуваннями, вважають, що ні їм, ні їхнім рідним не довелося перехворіти на коронавірусну недугу. І мабуть, не доведеться. Але ж поширення захворювання стимулює нехтування й безвідповідальність. Тож вкотре нагадуємо: будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких!
Відділ новин
«Урядового кур’єра»