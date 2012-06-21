Рішення Верховного суду, згідно з яким суперечка між ПАТ «Фармак» і ПрАТ ФФ «Дарниця» щодо ТМ «Корвалол» знову направлений на розгляд суду першої інстанції, не скасовує попереднього рішення про те, що назва «Корвалол» є добре відомим торговим знаком, права на який належать «Фармаку».
Про це в ексклюзивному коментарі «Апострофу» заявив заступник директора НДІ Інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Олександр Дорошенко.
«Твердження, що «корвалол» тепер не є «добре відомим знаком», безумовно, невірне. Оскільки з переліку добре відомих знаків цей знак не виключений. Тобто, як і раніше залишається в силі рішення Апеляційної палати Мінекономрозвитку і торгівлі. Принаймні, до нового рішення суду», – зазначив Дорошенко.
Він нагадав, що знак «Корвалол» вперше був зареєстрований саме «Фармаком»з номером свідоцтва 7321 і права ці діють з травня 1993 року. А заявка компанії «Дарниця» була подана тільки в 2003 році.
«До цього часу десять років абсолютно офіційно знак належав саме «Фармаку» і, безумовно, за цей час, можна сказати, що став відомим саме щодо власника знака – ПАТ «Фармак». І таким його статус є і на сьогодні – як з точки зору споживача, так і формально. Якщо ви звернетеся до відкритого реєстру «добре відомих знаків», то виявите, що «Корвалол» там є і його власником є «Фармак». Тому, говорити про те, що «Корвалол» втратив якусь розрізняльну здатність або позбувся статусу добре відомого знаку по відношенню до «Фармак» – неправильно», – підкреслив експерт.
Дорошенко також вказав на схожість у судових спорах щодо «корвалолу» , які колись були між компаніями «Фармак» і «Здоров'я» (за яким судове рішення було прийнято на користь ПАТ «Фармак») і аналогічним спором між «Фармаком» і «Дарницею».
«Я вважаю, що певна схожість у цих двох справах є, за винятком того, що у випадку з фірмою «Здоров'я» питання – з реєстрацією лікарського препарату, а в разі «Дарниці» – з товарним знаком. Претензії «Фармак» по відношенню до «Здоров'ю» були цілком обгрунтовані, тому що торговельна назва «Корвалол» спочатку з 1993 року належить саме «Фармак». Природно, що власник товарного знака має право перешкоджати протиправному його використанню. А така реєстрація, яку здійснила фірма «Здоров'я», насправді і є одним із видів такого використання», – зазначив Дорошенко.