Crew Dragon успішно опустився у води Мексиканської затоки, як і планувалося, о 14:48 за часом Східного узбережжя США (21:48 за київським часом). Це було перше з 1975 року приземлення пілотованого космічного корабля США на воду.
В операції з евакуації астронавтів взяло участь понад 40 фахівців, два пошуково-рятувальних судна, два швидкісних катери і кілька вертольотів.
Американці Даглас Херлі і Роберт Бенкен покинули корабель Crew Dragon, який увечері 2 серпня приводнився у Мексиканській затоці. Астронавти пройшли медогляд, після чого їх доставили на авіабазу Пенсакола. Екіпаж почуває себе добре, розповіли в НАСА.
1 серпня Crew Dragon в автоматичному режимі відстикувався від МКС і через кілька годин здійснив посадку на воду біля берегів штату Флорида. Першим борт корабля покинув Бенкен, показавши в камеру великий палець. «Спасибі за те, що здійснили найскладнішу і найважливішу частину місії», – сказав Херлі.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ ПОСАДКИ «CREW DRAGON»:
Нагадаємо, Crew Dragon компанії SpaceX здійснив перший пілотований старт із Землі в кінці травня. Він доставив на орбіту астронавтів Херлі і Бенко, які провели на МКС два місяці. Перед відльотом вони попрощалися з екіпажем станції, в який входять американський астронавт Кріс Кессіді і російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»