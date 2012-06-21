«Наші працівники, які працюють у медичних установах, без жодних проблем приймуть документи для реєстрації місця проживання малюка у пологовому будинку. Фактично, нині за сучасною європейською процедурою вже проведено 49 785 таких реєстрацій по всій Україні», – зазначив оглядачу «Урядового кур’єра» міністр юстиції Павло Петренко.
У результаті цих новацій батьки новонароджених тепер забезпечені повним пакетом послуг, які дозволяють виконати всі юридичні формальності, пов’язані з народження дитини, не виходячи з медичної установи.
«Наразі цей сервіс поширюється на 471 медичний заклад. Загалом з початку проекту вже 263 255 батьків отримали свідоцтво про народження, не виходячи з медичної установи. Сьогодні кожне четверте свідоцтво отримується у пологовому будинку», – додав Павло Петренко.
Варто нагадати, що батькам дається рівно місяць, аби зареєструвати факт народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання одного з батьків або за місцем народження дитини. Несвоєчасна без поважної причини державна реєстрація батьками народження дитини тягне накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім видачі свідоцтва про народження, додатково у пологових будинках України відбувається реєстрації місця проживання новонародженого.