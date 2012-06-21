Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Коли сумські патрульні отримали оперативне повідомлення про пограбування магазину в селі Стецьківка Сумського району, вони якраз чергували неподалік і швидко прибули на виклик.
З’ясувалося, що зловмисник розбив вікно, заліз усередину і поцупив алкогольні напої, цигарки та шоколадні батончики.
Коли правоохоронці почали оглядати навколишню територію, помітили неподалік розсипані батончики і цигарки, які й привели їх до 22-річного молодика – той ще не встиг з’їсти солодощі і викурити цигарки.
Натомість у молодого чоловіка виявили пакет з підозрілою рослинною речовиною, зовні схожою на наркотичну.
Чи й справді то наркотик – з’ясує слідство, а ось що вдався до крадіжки – це точно.