Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Над новим образом Черкащини експерти, чиновники та активісти працювали цілий рік. Виходили з того, що життя нині вимагає неординарних підходів, сильного емоційного заряду, сучасного візуального образу. До роботи взялися з інтересом та ентузіазмом. Численні обговорення, круглі столи за участі місцевих громад завершилися на Дикому Хуторі, що в Чигиринському районі, презентацією нового бренду та графічної символіки. Із понад 230 запропонованих варіантів нарешті обрали один, найбільш вдалий: «Черкащина — місце сили».
А сила Шевченкового краю, переконаний голова облдержадміністрації Роман Боднар, у його унікальності: «Більше 300 років різні імперії намагалися розмити нашу культуру, ідентичність, мову. Незважаючи на це, українська нація вистояла, і в цьому наша сила!»
Над утіленням візуального задуму працювали директор студії дизайну «White Studio Design» Олег Білий та керівник креативного бюро «Dmytro Bulanov creative büro» Дмитро Буланов.
Розроблений бренд став органічною складовою маркетингової стратегії розвитку туризму.