Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаєві стартував Всеукраїнський шаховий фестиваль «Шлях до майстерності-2020». Перші масові шахові баталії після карантину зібрали рекордну кількість учасників — 170 з понад десяти міст та областей країни. Наймолодшому шахісту шість років, найстаршому — понад 75. Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.
Руслан Хамзін, головний арбітр, суддя міжнародної категорії каже, що в рамках фестивалю протягом чотирьох днів відбуваються три турніри. Це основний турнір, де грають майстри, гросмейстери та сильні першорозрядники; турнір для друго-та третєрозрядників та турнір для шахістів-початківців.
Організатори зазначають, що учасники змагатимуться в класичних шахах. Згідно з правилами турніру гравцю дається 45 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожний зроблений хід. Переможців визначать за кількістю очок та рейтингу в турнірній таблиці.