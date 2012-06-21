Протягом 260 днів в Миколаєві тривав конкурс на крашу екологічну школу. Ще восени 2016-го року в місті стартував пілотний проект, в ході якого загальноосвітні школи поступово переходили до роздільного збирання відходів, проводили екологічні інформаційно-просвітницькі кампанії, влаштовували тематичні виставки та флешмоби. Згодом проект охопив всі 67 шкіл. Днями в Миколаївському міськвиконкомі підбили підсумки конкурсу-рейтингу на звання «Еко-школа року 2018» та нагородили фіналістів. Найкращі результати показала Академія дитячої творчості, друге місце посів Муніципальний колегіум ім. В. Чайки, третє – ЗОШ № 31. Всі вони отримали сувеніри та зручні крісла-мішки для облаштування зони відповіднику у своїй школі.
Всього учасники проекту зібрали 54 тони сміття: паперу, пластику, тетра-паку, які не потрапили на міське звалище сміття, а пішли на вторинну переробку. «Я радію від того, що діти розуміють важливість збереження екологічного середовища, – підкреслила проектний менеджер КУ «Агенція розвитку Миколаєва» Анна Ганжул. – Те, що вони роблять кожен день має велику роль для Миколаєва. Бо завдяки активним школярам ми не забруднюємо наше місто, а даємо друге життя вторинній сировині».
За це час проект охопив 17500 учасників в Миколаєві. Це учні та їх родини, педагогічні колективи. Отримані ресурси лідери учнівського самоврядування використали на користь своїх навчальних закладів та 62 тисячі гривень відправили для надання допомоги дітям з прифронтової зони на Сході України. «Цей проект для нас особливий. Всі ці два роки ми вболіваємо за школярів, зі їх результати і досягнення, – запевнила представник генерального партнера акції Наталія Фесюн. – Ми розуміємо всі труднощі, що є на цьому шляху, тому що змінити суспільство непросто. Треба починати саме з себе. Втім ми вже бачимо позитивні зміни. Система потребує вдосконалення, але вона вже сьогодні працює. І це головне. Тому будемо підтримувати проект і надалі».
Проект з роздільного збору відходів у школах реалізує КУ «Агенція розвитку Миколаєва» і громадська організація «Всеукраїнський молодіжний рух «Let’sdoit, Ukraine!» за підтримки Миколаївської міської ради, Управління освіти Миколаївської міської ради та генерального партнера проекту компанії PepsiCo Україна.