Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Перший день саміту Європейської Ради затягнувся до пізньої ночі. І пресслужба Ради до останньої хвилини відмовлялася назвати точний час проведення пресконференції, бо переговори між європейськими лідерами тривали і під час вечері. Зрештою далеко за північ вони з’явилися перед журналістами.

Головним досягнення цих тривалих переговорів стало узгодження санкцій проти білоруських топчиновників, причетних до фальсифікації підсумків президентських виборів, які відбулися 9 серпня, та порушень прав людини. Раніше ці санкції блокували Кіпр і Греція, які за свою згоду вимагали покарати Туреччину за її протиправні дії у Середземному морі. Європейській Раді довелося пообіцяти запровадити обмежувальні заходи проти Анкари найпізніше до грудня. Завдяки цьому компромісу Кіпр та Греція додали свої голоси під час ухвалення рішення щодо санкцій проти Білорусі.

Як заявив під час пресконференції голова Європейської Ради Шарль Мішель, Брюссель запроваджує санкцій проти 40 білоруських високопосадовців, проте поки утримався від того, щоб внести до цього переліку Олександра Лукашенка. Шарль Мішель пояснив це тим, що ЄС хоче тримати відкритим дипломатичні переговірні канали з Мінськом, проте стежитиме за розвитком подій у Білорусі. Він також наголосив, що білоруський народ має право сам визначати своє майбутнє, тому лідери ЄС продовжуватимуть підтримувати громадянське суспільство та вільні ЗМІ у цій країні. «Я хочу ще раз повторити: ми засуджуємо будь-які залякування й насильство проти мирних членів опозиції», – заявив голова Європейської Ради. Він також повідомив, що санкції буде введено в дію письмовою процедурою вже сьогодні.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що узгодження санкцій ЄС проти білоруської влади – свідчення того, що безкарність «для тих, хто причетний до переслідування демонстрантів та опозиційних політиків, неприйнятна».

Щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок», то у підсумковій декларації саміту це називають «замахом на вбивство». «Використання хімічної зброї – це грубе порушення міжнародного права», – йдеться в документі. Попри те, що причетність Росії до отруєння «Новічком» Навального підтвердили незалежні лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, лідери ЄС вирішили поки що не застосовувати жодних санкцій та дочекатися остаточних висновків експертів Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Вони закликали Росію співпрацювати з ОЗХЗ, щоб таким чином можна було провести неупереджене міжнародне розслідування й притягнути відповідальних за цей злочин до правосуддя.

Навіть президент Литви Гітанас Науседа, який відомий своєю жорсткою позицією щодо російської влади, заявив, що «у діалозі мають звучати два голоси». Втім, литовський президент наголосив: щоб ЄС міг поновити відносини з російською владою, «вона має припинити вбивати людей». Лідери ЄС повернуться до справи отруєння Навального й способів покарання винних, причетних до цього злочину, під час наступного саміту, який відбудеться 15-16 жовтня у Брюсселі.