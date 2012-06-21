Країни Великої сімки продовжать санкційну політику проти Росії. Дипломати також обговорили перспективи миротворчої місії на Донбасі.
Глави МЗС країн G7 погодилися й надалі тиснути санкціями на Російську Федерацію. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Канади в Twitter, 23 квітня передає УНІАН.
Зазначається, що антиросійські санкції будуть продовжені через агресію РФ проти України.
«Міністр Христя Фріланд і голови МЗС G7 знову підтвердили нашу загальну повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема територіальному суверенітеті. Санкції, накладені на Росію у зв’язку з її неприйнятними діями в Україні, будуть продовжуватися», — йдеться в повідомленні.
У позавчорашньому засіданні у рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Великої сімки взяв участь і міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Український дипломат з колегами обговорили перспективи миротворчої місії на Донбасі.
«Україну сприймають як невід'ємну частину вільного світу, спільного демократичного простору. Наші партнери з Великої сімки атаку на Україну бачать, як атаку на цей вільний, демократичний світ», — зазначив глава українського МЗС.
Нагадаємо, Вашингтон включив до свого санкційного «кремлівського списку» російську державну компанію «Рособоронекспорт», яка є монополістом з міжнародних продажів російської зброї та концерн «Калашніков».
Державний конгломерат РФ «Ростек», який контролює «Рособоронекспорт», назвав американські санкції «нечесною конкуренцією», спрямованою на зменшення долі ринку Росії.