Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Країни ЄС можливо відкриють кордони для українських туристів лише наприкінці вересня або на початку жовтня. Таке припущення зробила віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.
За її словами, Міністерство іноземних справ та Міністерство охорони здоров’я ведуть плідну роботу щодо обміну інформацією в цьому напрямку із країнами, які є членами Європейської спільноти.
На думку Стефанишиної, відкриють кордони не одразу всі країні ЄС і цей процес буде дуже поступовим. Ускладнює вирішення цього питання друга хвиля захворюваності на коронавірус, яка набуває великих ознак у різних країнах і не лише Європи, а й Північної та Південної Америки, Азії, Австралії.
Додамо, що в середині липня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що держави ЄС зможуть відкрити кордони для українських туристів за умови, коли середньодобовий приріст захворюваності на COVID-19 в нашій країни не перевищуватиме 480 хворих.
Станом на 2 серпня 2020 року, в Україні на коронавірус захворіло 1112 осіб, тобто показник середньодобового приросту є у 2,3 рази більшим від вимог ЄС.
У той же час, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у різних європейських країнах також значно погіршується. Так вже декілька днів поспіль кількість нових випадків зараження у Франції, яку можна порівняти за площею з Україною, перевищує 1000 осіб.