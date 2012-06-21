На гарну продукцію покупці знайдуться і без гучної реклами. У цьому мали змогу переконатися кременчуцькі автомобілебудівники після того, як відправили чергові партії своєї техніки — броньовики, самоскиди, лісовози — до кількох африканських країн. А раніше у них таку техніку постійно придбавали азійські країни. Підвищений попит саме на українські машини в умовах жорсткої конкуренції з російськими машинобудівниками пояснюють тим, що АвтоКрАЗ останнім часом виготовляє значно кращу, досконалішу техніку, ніж конкуренти.
Інженерно-конструкторська служба заводу врахувала всі недоліки. І з допомогою західних партнерів, імпортних комплектуючих фактично створила машини наново. Тільки в Єгипет кременчуківці продали кілька тисяч автомобілів різного призначення на велику суму, яку використали на розвиток виробництва і підвищення заробітної плати робітникам. Тому нині на АвтоКрАЗі є кому працювати і повний портфель замовлень.
За їхніми автомобілями стоять у черзі. Найзатребуваніша техніка військового призначення, яку випускають і на внутрішній ринок. Певну кількість сучасних і надійних машин завод передав нещодавно для потреб МВС і Нацгвардії.