Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Наддніпрянський «машинобудівний» Кременчук починає спеціалізуватися ще й на виготовленні шоколаду. Причому не звичайного, а органічного. Цей смачний продукт вже продається на Полтавщині. Виготовляє його кременчуківець Дмитро Колчанов, який перш, ніж освоїти шоколадний бізнес, працював економістом на підприємстві. Проте попередня сидяча робота ніколи не приносила йому задоволення, тим більше, була малооплачувана. Ось він і почав підшуковувати для себе додаткове джерело заробітку. Вивчаючи кон’юнктуру ринку у інтернеті натрапив на інформацію про братів-американців, які налагодили шоколадне виробництво. Й вирішив скористатися їхнім досвідом. Але при цьому створити власний бренд.
Освоював технологію виготовлення органічного шоколаду вдома на кухні. За допомогою індійського обладнання. Щоб шоколад мав неповторні аромат і смакові якості, використовує для його виготовлення какао-боби сорту креола.
– Але, щоб продукт справді був унікальний, його обов’язково треба виготовляти з любов’ю», – ділиться технологічним секретом пан Дмитро.
Новий шоколад сертифікований єдиним українським органом з сертифікації органічного виробництва – «Органік Стандарт». Ця організація включена до офіційного переліку сертифікаційних органів, визнаних у Європейському Союзі та Швейцарії.
– Мій органічний шоколад складається тільки з какао-бобів та цукру. Нічого зайвого. Ми його змішуємо в цих меланжерах. Три доби він крутиться там безперервно, поки не перетреться до потрібних мікронів. Далі розливаємо його по формах або цукерки робимо, – розповідає шоколатьє.
Крім Дмитра Колчанова, виготовленням шоколаду у Кременчуці займуться у межах проекту «Рука допомоги» й вимушені переселенці. Зокрема одна така сім’я вже ось-ось розпочне випускати власну марку так званого крафт-шоколаду.