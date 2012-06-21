Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



У Кременчуці Полтавської області за підтримки проєкту ПРОМІС на базі тамтешнього центру надання адміністративних послуг створили всеукраїнський центр з навчання та перепідготовки державних посадовців і адміністраторів.

Минулого літа там уже пройшли курс перепідготовки представники кількох західних областей, і працівники аналогічних районних центрів з Полтавщини. Також кременчуківці навчають колег і через скайп та фейсбук. Щоб такі заняття були доступними й ефективними, їхні міжнародні партнери забезпечили кременчуцький центр усім необхідним обладнанням і апаратурою. Також підтримали й профінансували навчальні поїздки представників центрів з надання адміністративних послуг з усієї України до Естонії та Польщі.

У Кременчуцькому центрі станом на 1 жовтня цього року надавали майже 400 адміністративних послуг. Його персонал накопичив чималий досвід з надання соціальних послуг, оформлення закордонних паспортів і паспорта громадянина України у форматі ID-картки, щодо діяльності кол-центру та інших. За останні п’ять років кількість клієнтів, яких він обслуговує, збільшилася майже у чотири рази.