General Motors нещодавно оголосила про випуск на ринок Китаю мінівена Hong Guang. Практичний новий Hong Guang Mini EV пропонується у трьох основних варіантах і стає першим повністю електричним автомобілем.

Хоча дуже багато секторів економіки зазнали величезних збитків під час пандемії коронавірусу, деякі з них відчувають себе добре. Одне з них – продаж автомобілів.

Це дещо нелогічно – бо, коли все закрито, куди ми можемо поїхати в наших машинах? – але є і кілька логічних причин, за якими багато людей хочуть витрачати гроші на новий автомобіль.

Оскільки всі сидять «під замком» у своїх квартирах і будинках, люди економлять більше, ніж будь-коли раніше, так що гроші є і багато хто хоче їх витратити. Для тих, хто все ще потребує позики, процентні ставки знаходяться на рекордно низькому рівні.

Автомобільні поїздки і подорожі країною витіснили авіаперельоти і міжнародні поїздки. І, нарешті, покупка новенької сяючої фарбою автівки просто дарує приємні відчуття.

Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, як і раніше домінують на ринку, складаючи 97% світових продажів автомобілів до 2019 року. Однак у Китаї електромобілі коштують дешевше, зокрема, електромобіль Wuling Hong Guang Mini EV.

Запущений у продаж в кінці липня, Hong Guang отримав понад 15 000 замовлень протягом 20 днів з моменту випуску і ще 35 000 наступного місяця. У цілому 50 000 замовлень всього за два місяці.

Так чому ж китайські водії так прагнуть витратити свої важко зароблені гроші на цю крихітну машину?

По-перше, це не так вже й багато грошей. Модель Hong Guang з мінімальною комплектацією коштує 28 800 юанів (майже 4200 доларів за поточним обмінним курсом). Це менше однієї десятої вартості Tesla Model 3 (291800 юанів).

Звичайно, ви отримуєте зовсім інший автомобіль за ці гроші, але китайських споживачів, схоже, це влаштовує, особливо тому, що міні-електромобіль відповідає багатьом їхнім практичним потребам для пересування великими містами.

У нього не зовсім ідеальний футуристичний вигляд, який можна очікувати від нового електромобіля, його дизайнери замість цього вибрали квадратну форму, щоб спробувати максимізувати і одночасно мінімізувати доступний обсяг простору.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

