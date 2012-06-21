Футболіст італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду отримав негативний результат тесту на коронавірус. Про це повідомляє в п'ятницю, 30 жовтня, пресслужба клубу.
«Кріштіану Роналду провів перевірку за допомогою діагностичного тесту (мазка) на COVID-19. Обстеження дало негативний результат», – йдеться в заяві.
Таким чином, гравець вилікувався через 19 днів і може більше не дотримуватися режиму домашнього карантину.
Роналду 13 жовтня отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.
В результаті футболіст був змушений пропустити матч Ліги чемпіонів проти «Барселони» 28 жовтня, тому що повторний тест на COVID-19 теж був позитивним.
Після цього він назвав нісенітницею ПЛР-тест на коронавірус, тому що не відчував, що у нього є проблеми зі здоров'ям.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»