Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Сільськогосподарська галузь відчуває гостру нестачу інвестицій по всіх напрямках агропромислової діяльності, зауважив провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Микола Кісіль, посилаючись на дані Державної служби статистики за перше півріччя цього року.
Якщо спад інвестицій за всіма видами економічної діяльності за рік становив 35%, то в аграрному секторі він сягнув ще більших значень. У першому півріччі індекс капітальних інвестицій порівняно з таким самим періодом торік становив лише трохи більше половини –– 55%.
Це неминуче справить негативний вплив на галузь у найближчому майбутньому, вважає науковець. На цей негативний чинник накладаються й інші, як от недобір урожаю вкупі з необхідністю виконувати зовнішньоекономічні контракти із постачання продовольства на експорт. Тому вже у наступному році можливі перебої із самозабезпеченням внутрішнього ринку певними видами продовольства та кормів.
Причин інвестиційної кризи Микола Кісіль називає кілька, серед них інвестиційні ризики – зокрема, поширення злочинів проти власності і відсутність гарантій безпеки інвестицій через системну кризу судової влади. Ще одним чинником експерт назвав відмову інвесторів від капіталовкладень у нові проєкти в очікуванні на відкриття ринку землі.
Припинити інвестиційну кризу в галузі, вважає вчений, можна насамперед через зменшення інвестиційних ризиків, протидію рейдерству, сприяння розвитку малого бізнесу на селі, сільськогосподарської кооперації, надання державної підтримки за цими напрямками.