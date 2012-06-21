Кризовий комітет при Міністерстві енергетики і вугільної промисловості ухвалив рішення про завершення з 7 березня чинності національного плану з недопущення кризової ситуації в енергетиці. Її було спричинено діями російського газового монополіста «Газпром», який відмовився постачати газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактного тиску на вході в українську газотранспортну систему.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський: «Кризовий комітет при Міненерговугілля ухвалив рішення оголосити про завершення кризової ситуації з 7 березня 2018 року».
Газ до України надходить стабільно з інших джерел. Принаймні до кінця березня буде чинним контракт НАК «Нафтогаз України» з польською компанією PGNiG. Підземні сховища також мають достатні запаси, закачані туди ще восени. Та й весна ось-ось вступить у свої права, що позитивно позначиться на динаміці споживання блакитного палива всередині нашої країни.