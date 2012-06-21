Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Традиційно восени на Кролевеччині Сумської області проходить міжнародний фестиваль «Кролевецькі рушники», який збирає до земляцького гурту тисячі шанувальників рукотворного дива з усіх куточків України та з-за кордону.

На жаль, нинішнього року, коли минає чверть століття літературно-мистецького дійства, через карантині обмеження організатори змушені змінити формат свята і провести його в режимі онлайн марафону. В ході заходу всі бажаючі зможуть переглянути численні сторінки історії фестивалю, поринути в атмосферу рушникового розмаїття, побачити на екрані друзів, знайомих, тих, хто організовував чи виступав на сцені.

Як зазначив директор районного будинку культури Ігор Гуменюк, саме команда цього культурного закладу завжди була організаційним осердям фестивалю, брала на себе основну частину турбот-клопотів, тож і цьогорічного вересня взялася за організацію відповідних трансляцій на сторінці Кролевеччина культурна.

На переконання працівників культури рушникового краю, пандемія неодмінно відступить і тоді вдасться розпочати нову сторінку «Кролевецьких рушників», які давно стали візиткою не лише Кролевецького району, а й Сумщини. А поки що шанувальники і прихильники свята одержують можливість здійснити екскурс у його минуле.