У селі Олексине поблизу Тростянця на Сумщині відбулися легкоатлетичні змагання із кросу на честь видатного земляка, українського стаєра, дворазового олімпійського чемпіона Володимира Куца. У турнірі взяли участь понад 100 юних атлетів 11—17 років, а також представники клубу ветеранів — любителів бігу. Перед початком змагань присутні вшанували пам’ять Володимира Куца, поклавши квіти до меморіального знака, встановленого на будинку, в якому він народився і мешкав школярем. До слова, легкоатлетична траса пролягала селом поряд з обійстям земляка. Спортсмени 11 команд розіграли 5 комплектів нагород на різних дистанціях. Переможці одержали грамоти, подарунки, інші відзнаки, а ще — незабутні враження від участі в турнірі на честь іменитого легкоатлета.