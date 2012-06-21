Із Сум до міста Авдіївка, де розташований найбільший у зоні АТО стабілізаційний центр для поранених бійців, цими днями доправлено благодійний вантаж компонентів крові, сформований у межах проекту «Кров, що рятує життя». Він розпочався три роки з ініціативи завідуючого відділенням трансфузіології Кременчуцького пологового будинку Ростислава Зауральського. За його словами, Суми стали третім містом після Кременчука і Харкова, де проведено благодійну акцію й куди прибув сучасний кровомобіль, щоб поповнити запаси компонентів крові в Авдіївській міській лікарні.
У тому, що саме слобожанський обласний центр обрано для такої благородної справи, немає нічого дивного. Адже тут розташовано один із найкращих в Україні і Європі центр служби крові, оснащений за останнім словом техніки. Тож ініціатори акції мають намір укласти із сумським колективом угоду на подальшу співпрацю.
За час реалізації проекту зібрано й доправлено до медичного закладу десятки літрів крові та її компонентів. А кровомобіль, завдяки якому вдається швидко доправляти донорські вантажі, вже третій, оскільки через величезне навантаження попередні два вийшли з ладу. На цю машину гроші збирали гуртом, її оснащено необхідним обладнанням для якісного зберігання й транспортування компонентів крові.