Цьогоріч вступити на бюджетні місця найскладніше було на міжнародні спеціальності — прохідний бал на них становив понад 190. Ідеться про вступ за широким конкурсом на освітній рівень бакалавра (магістра) медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування на денну форму навчання.
Загалом ТОП-10 спеціальностей із найвищими прохідними балами цього року такий: міжнародне право — 194,25, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії — 194,004 (МОН) та 186,25 (Мінкультури), міжнародні економічні відносини — 190,84, стоматологія — 189,176, політологія — 189,125, журналістика — 188,75 (МОН) та 181,662 (Мінкультури), медична психологія — 186,9 (МОЗ), культурологія — 185,691 (МОН) та 172,176 (Мінкультури), історія та археологія — 185,05, публічне управління та адміністрування — 183,804. Щоб пройти на бюджет, понад 180 балів знадобилося вступникам на спеціальності «Право», «Інженерія програмного забезпечення», «Економіка», «Сфера обслуговування», деякі спеціалізації за спеціальністю «Філологія».
У МОН зазначили, що порівняно з минулим роком у ТОП-10 спеціальностей із найвищими прохідними балами сталися незначні зміни. «Знизилися прохідні бали на «Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Фармацію, промислову фармацію», які торік посідали 4-ту та 9-ту сходинки відповідно. Цього року прохідний бал на них менший за 180. Натомість у ТОП-10 піднялися «Медична психологія», «Публічне управління та адміністрування», ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.
До слова, цьогоріч понад 60 тисяч вступників отримали рекомендації на бюджет. Для зарахування їм треба було до 18:00 31 липня особисто принести у виш оригінали документів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»