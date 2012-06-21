Із 66 млрд грн Фонду боротьби з COVID-19 уже витрачено 22,9 млрд, тобто 35% загальної суми. На охорону здоров’я спрямовано 2,3 млрд з 16,3 млрд грн (14,2%); на соціальний захист — 9,1 млрд з 10,6 млрд (86%); на забезпечення правопорядку — 2,4 млрд з 2,5 млрд (95%). Повернуто за пробне ЗНО 52,5 млн грн, тобто 100% коштів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
На будівництво і ремонт доріг використано 9,1 млрд з 35 млрд (26%); на культуру спрямовано 1 млрд, їх ще не використано. На відновлення видатків, скорочених під час створення фонду, 524,2 млн. Їх ще не використано.
На грошову допомогу громадянам, зокрема дітям підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування спрямовано 1,1 млрд. З них використано 810 млн (73,2%). На доплати працівникам з ліквідації COVID-19 надано 8,6 млрд, з них використали 2,5 млрд (29%). На заходи для запобігання спалахам COVID-19 передбачено 46,1 млрд, з них використано 11,3 млрд (24,5%). На соціальну підтримку — 9,4 млрд, з яких освоєно 8,2 млрд, тобто 87,2%.