У середині травня уряд планує заслухати звіт Укравтодору щодо перевірки якості дорожніх робіт — у межах перевірки вже виконаних обсягів. Контроль здійснять на всіх ділянках. А за роботи, які не відповідатимуть вимогам, держава не платитиме виконавцям, запевнив учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Ось як лаконічно він описав на своїй сторінці у Фейсбуці перебіг робочої поїздки на Черкащину: «В Україні відновлено сезон дорожніх робіт. Погода дозволяє почати масштабне будівництво та ремонт доріг. Паралельно контролюємо якість уже зроблених шляхів. На Черкащині перевіряємо одну з найзавантаженіших ділянок траси М-05 Київ—Одеса і знайомимося з роботою одного з асфальтобетонних заводів регіону. Минулого року на підприємстві виготовлено понад 54 тисячі тонн асфальту. Справжню якість продукції також перевіримо: саме це покриття буде використано при відновленні трас Київ — Одеса та Стрий — Тернопіль — Кіровоград — Знам’янка».
Трасу Київ — Одеса, за словами Прем’єра, приведуть до прийнятного для руху автотранспорту стану вже до 1 травня, запевняє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Цьогоріч загальний дорожній бюджет перевищує 47 мільярдів гривень, без урахування коштів від митного експерименту. З них понад 11 мільярдів спрямують на найперспективніші проекти, зокрема траси М-03 Київ — Харків — Довжанський, М-12 Львів — Тернопіль — Умань, М-05 Київ — Одеса, Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка, Н-03 Житомир — Чернівці.
Субвенція місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах становить 11,5 мільярда гривень.