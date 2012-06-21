Мусульманське свято Курбан-байрам та іудейський день жалоби цього року збіглися за датою. Коли великі групи євреїв і мусульман зібралися на Храмовій горі в Єрусалимі, сталися бійки.
Сьогодні, 11 серпня, на Храмовій горі в Єрусалимі сталися сутички між віруючими-мусульманами та поліцією. За даними ізраїльських ЗМІ, кілька мусульманських віруючих постраждали на мусульманському жертовному фестивалі Ід аль-Адха. Організація «Червоний півмісяць» також повідомила про травми, не надаючи деталей.
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Мусульманська громада сьогодні відзначає Ід аль-Адха, або Курбан-байрам – свято закінчення хаджу. Зазвичай цього дня до мечеті Аль-Акса на Храмовій горі не пускають нікого, крім мусульман.
Курбан-байрам співпав цього року з єврейським днем посту та жалоби, Тиша беАв. Храмова гора з куполом скелі та мечеть Аль-Акса є третім найсвятішим місцем ісламу після Мекки та Медіни. Для євреїва, це місце теж святе, бо колись тут були два єврейські храми, останній з яких зруйнували у 70 році н. е.римляни.
Тисячі палестинців прийшли на жертовний фестиваль для молитви в мечеті Аль-Акса. Побоюючись напруги, поліція наказала закрити Храмову гору для євреїв та туристів, щоб уникнути конфліктів з віруючими-мусульманами. Деякі мусульмани протестували, бо боялися, що євреїв все одно пустять всередину.
Поліція заявила, що після націоналістичних закликів і заворушень мусульманських відвідувачів розпочалася евакуація з Храмової гори. За повідомленнями ЗМІ, поліція застосувала електрошокерні гранати.
Закриття закладу для євреїв викликало різку критику ультраправих ізраїльських політиків. Міністр транспорту Безалель Смотрич вимагав, щоб Храмову гору «відкрили для євреїв». Він звинуватив прем'єр-міністра Бенджаміна Нетаньяху в тому, що той підався на провокації мусульман.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»