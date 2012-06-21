Подвійні вибори не вплинули на валютний ринок України, і курс гривні формується тільки під впливом ринкового попиту і пропозиції. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій.
«Чинники зміцнення гривні останнім часом — сприятливі умови для українського експорту, приплив інвестицій від нерезидентів у боргові папери України, внаслідок чого зросла пропозиція валюти на ринку», — цитує Якова Смолія УНІАН.
Голова Нацбанку прогнозує запровадження нової програми структурного фінансування з Міжнародним валютним фондом і отримання в її межах 2 мільярдів доларів у четвертому кварталі 2019 року. Посилаючись на досвід інших країн та квоту України в МВФ, в НБУ прогнозують потенційний строк нової програми 36—48 місяців, або 3—4 роки, а потенційний обсяг — 5—10 мільярдів доларів. В НБУ передбачають, що Міністерство фінансів ще восени вийде на ринок євробондів і розмістить мільярд доларів. Нацбанк знизив облікову ставку до 17% річних із 19 липня й планує поступово зменшувати її до 8% у 2021 році.