«Укрзалізниця» відклала заплановану індексацію тарифів на проїзд пасажирів залізничним транспортом з 1 квітня.
Відповідний наказ Міністерства інфраструктури України наразі ще знаходиться на розгляді в міністерствах і відомствах, – повідомляється на сайті Укрзалізниці.
Компанія нагадує, що відповідно до консолідованого фінплану на 2018 рік було передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у 2018 році з 1 квітня на 12 % та з 1 жовтня на 12 %, що у середньому за рік складе 12,4%.
«Таким чином, через несвоєчасну індексацію тарифів компанія продовжує нарощувати збитки від пасажирських перевезень, адже рівень тарифів на перевезення пасажирів у вагонах 2-го класу швидкісних поїздів «Інтерсіті+» та вагонах 1-го та 2-го класу швидкісних поїздів «Інтерсіті» залишається незмінним з 2012 року», – йдеться у повідомленні. Рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні у вагонах СВ залишається незмінним з 2009 року, а у всіх типах вагонів (крім СВ та «Інтерсіті+») – з жовтня 2014 року.
За підрахунками Укрзалізниці, у 2018 році для приведення пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні до рівня беззбитковості тарифи на перевезення необхідно було б підняти в понад 2 рази.
«Також залізничний транспорт несе значне соціальне навантаження через здійснення приміських та внутрішніх пасажирських перевезень за тарифами нижче економічно обґрунтованого рівня, а також перевезень пільгових категорій громадян, визначених чинним законодавством України. Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2018 році за прогнозами очікується – понад 11 млрд грн», – стверджується у повідомленні.
Нагадаємо, у випадку погодження Міністерством інфраструктури та причетними органами виконавчої влади, тарифи будуть проіндексовані у всіх категоріях поїздів та вагонів (крім вагонів 1-го класу поїздів Інтерсіті+), що курсують територією України.