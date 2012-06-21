Незабаром лави Збройних сил України поповнять призовники строкової служби. Про це журналісту «Урядового кур’єра» повідомив заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Валерій Дендебера.
Як стало відомо «Урядовому кур’єру», з 1 березня 2018 року набрав чинності пункт 1 статті 3 Указу Президента України «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році» від 15.02.2018 № 33/2018 щодо призову громадян України на строкову військову службу у квітні – травні 2018 року. Згідно з документом призову на строкову військову службу підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.
Офіцер додав, що відповідно до ст.23 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» термін строкової служби нині становить 18 місяців – для призовників, які не мають вищої освіти і 12 місяців для призовників, які мають ступінь спеціаліста або магістра. До речі, про вік. За власним бажанням юнаки мають право йти служити з 18 років, а з 20 років призов на строкову військову службу є обов’язковим.
Цього року початок роботи призовних комісій усіх рівнів розпочнеться 2 квітня, а закінчиться в кінці травня.