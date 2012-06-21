У закарпатському селі Чома пройшло свято лечо — улюбленої страви багатьох українців. Її готують лише влітку зі свіжих овочів. На фестивалі лечо готували не тільки жителі села Бене, де компактно проживають етнічні угорці, а й численні гості. Кухарські здобутки команд, зокрема чотирьох з Угорщини, оцінювали за смаковими якостями, оформленням і подачею.
У тому, що літню страву можна приготувати нестандартно і з вигадкою, переконали кухарі із села Кийтпол з Угорщини. Вбрані в національні костюми, вони подали лечо у випеченому для цього хлібі, під ляскіт вівчарського батога. А ще ця команда підібрала для приготування інгредієнти із 12 міст і сіл Угорщини й українського Закарпаття, підкресливши дружні відносини двох країн. Тут були знамениті ковбаси із села Дюла на Берегівщині й цибуля з угорського міста Маков, помідори й перець із Неветленфолу на Виноградівщині. Тож колектив визнано переможцем.
Команді, що стала другою, «Чомські бетяри», допомагали готувати страву професійна куховарка з Донецька, а також двоє туристів з Данії, які із задоволенням освоювали ази приготування лечо. У трійці переможців і колектив з угорського села Сіладьнодьфолу.
День лечо у Чомі супроводжували привітання, які виголошували почесні гості, а також виступи самодіяльних і професійних артистів.