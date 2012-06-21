Леді Гага взяла участь в Instagram разом із речником передвиборчої команди Дональда Трампа Тімом Мертоу. Він назвав співачку «активісткою боротьби з фракінгом» – Леді Гага відповіла закликами голосувати за Байдена.
Як і багато інших знаменитостей, Леді Гага підтримує кандидата в президенти Джо Байдена, в Пітсбурзі вона повинна з'явитися на заході в останній день виборів демократів у США. Передвиборча команда чинного президента Дональда Трампа, мабуть, намагалася використати це для себе – але поп-зірка виступила проти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»