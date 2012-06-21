Кожна родина мріє про власне житло. Тож не дивно, що це вкрай наболіле питання для багатьох українців. Особливо для тих, а їх більшість, хто не може придбати його лише власним коштом через брак заощаджень. Та як відомо, що мир і злагода в родинах панують там, де на одній кухні якомога рідше зустрічаються кілька господинь.